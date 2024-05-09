Матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах ВОВ

Матчи 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 начнутся с минуты молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны. Кроме того, пресс-служба РПЛ опубликовала поздравление с Днём Победы. Сегодня, 9 мая 2024 года, исполняется 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне.

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