Марио Фернандес может завершить карьеру по окончании сезона.

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Ранее стало известно, что 33-летний защитник не сыграет за «Зенит» до конца сезона.

По информации «Р-Спорт», футболист может завершить карьеру по окончании этого сезона. При этом один из источников отметил, что петербуржский клуб будет готов продолжить сотрудничество с защитником, если тот решит не уходить из футбола.

Фернандес присоединился к сине-бело-голубым летом 2023 года. В составе «Зенита» он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.