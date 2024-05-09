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Фернандес может завершить карьеру по окончании сезона. «Зенит» готов продолжить работу с Марио, если он решит остаться («Р-Спорт»)

Марио Фернандес может завершить карьеру по окончании сезона.

Фернандес может завершить карьеру по окончании сезона
© Sports.ru

Ранее стало известно, что 33-летний защитник не сыграет за «Зенит» до конца сезона.

По информации «Р-Спорт», футболист может завершить карьеру по окончании этого сезона. При этом один из источников отметил, что петербуржский клуб будет готов продолжить сотрудничество с защитником, если тот решит не уходить из футбола.

Фернандес присоединился к сине-бело-голубым летом 2023 года. В составе «Зенита» он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Футбол
Марио Фернандес
Зенит