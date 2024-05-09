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Мостовой рассказал, что живет 30 лет на уколах

Бывший полузащитник испанской "Сельты" и московского "Спартака" Александр Мостовой в интервью Sports заявил, что последние 30 лет живет на блокаде.

Мостовой рассказал, что живет 30 лет на уколах
© РИА Новости

Футболист заявил, что систематически вынужден терпеть уколы для снятия мышечных спазмов в спине.

"Я на блокаде живу 30 последних лет. Первые блокады у меня начались еще в 18 лет, это для меня как зубы почистить. Когда люди боятся укола - елки-палки, у меня в спине блокад было больше, чем у многих волос на голове. Всю жизнь живу с болями. Только блокады и помогают выходить на лед", - заявил Мостовой.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. Свою профессиональную карьеру он завершил в 2005 году в испанском "Алавесе".

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