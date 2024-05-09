Российский футболист рассказал о жизни в Крыму

Российский полузащитник «Кубани» Богдан Рейхмен рассказал о жизни в Крыму. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Футболист заявил, что Крым меняется и развивается невероятными темпами.

«Был зимой, когда навещал семью. Очень красивую набережную сделали. Разница есть колоссальная, если берем до и после. Там, в принципе, и начался мой футбольный путь», — уточнил он.

Рейхмен родился в Евпатории и начал заниматься в школе местной «Чайки». Позднее он попал в школу харьковского «Металлиста», а оттуда перешел в академию «Краснодара». Хавбек выступает за «Кубань» с сентября 2023 года.

В апреле глава Крыма Сергей Аксенов объявил об отказе местных спортсменов ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Он заявил, что Международный олимпийский комитет предал олимпийские принципы.