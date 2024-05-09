«Барселона» продлила контракт с 17‑летним Кубарси

«Барселона» на сайте объявила, что продлила контракт с защитником Пау Кубарси. Новый контракт 17‑летнего испанца рассчитан до 30 июня 2027 года.

В соглашении прописана сумма отступных в размере 500 миллионов евро.

Кубарси впервые сыграл за основную команду «сине‑гранатовых» в январе, всего в текущем сезоне защитник провел 20 матчей во всех турнирах и отдал голевую передачу. В марте футболист дебютировал за взрослую сборную Испании.

«Барселона» с 73 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата страны.