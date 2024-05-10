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Футболист "Монако" Головин рассказал о восстановлении от травмы

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин планово восстанавливается от травмы, пока он занимается по индивидуальной программе. Об этом футболист рассказал ТАСС.

Футболист "Монако" Головин рассказал о восстановлении от травмы
© ТАСС
"Все идет по плану. Пока занимаюсь по индивидуальной программе. Естественно, очень хочу сыграть и помочь ребятам в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Но нужно полностью восстановиться", - сказал Головин.

Головин в апреле получил растяжение левой лодыжки. В "Монако" сообщили ТАСС, что он пропустит несколько недель.

27-летний полузащитник в текущем сезоне забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 25 играх чемпионата Франции. "Монако" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 61 очко в 32 матчах. В оставшихся матчах "Монако" сыграет с "Монпелье" 12 мая и "Нантом" 19 мая.

Футбол
Александр Головин