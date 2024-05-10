Футболист "Монако" Головин рассказал о восстановлении от травмы

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин планово восстанавливается от травмы, пока он занимается по индивидуальной программе. Об этом футболист рассказал ТАСС.

"Все идет по плану. Пока занимаюсь по индивидуальной программе. Естественно, очень хочу сыграть и помочь ребятам в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Но нужно полностью восстановиться", - сказал Головин.

Головин в апреле получил растяжение левой лодыжки. В "Монако" сообщили ТАСС, что он пропустит несколько недель.

27-летний полузащитник в текущем сезоне забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 25 играх чемпионата Франции. "Монако" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 61 очко в 32 матчах. В оставшихся матчах "Монако" сыграет с "Монпелье" 12 мая и "Нантом" 19 мая.