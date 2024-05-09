«Арсенал» продлил контракт с Жоржиньо

Итальянский полузащитник Жоржиньо продлил контракт с лондонским «Арсеналом». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

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Срок нового соглашения футболиста с «Арсеналом» не уточняется.

«Итальянский футболист перешел к нам из «Челси» в январе 2023 года и с тех пор является неотъемлемой частью нашей команды, проведя более 50 матчей во всех турнирах», — написано в заявлении «Арсенала».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 32-летний Жоржиньо провёл 23 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. Также на счету полузащитника девять игр и один гол в Лиге чемпионов. В Кубке Англии Жоржиньо провёл один матч, в Кубке английской лиги — два.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 83 очка за 36 матчей.