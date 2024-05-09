Макрон выставил ультиматум «Реалу»

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Parisen заявил, что попросил руководство мадридского "Реала" позволить нападающему Килиану Мбаппе выступить на домашней Олимпиаде 2024 года в Париже.

По его словам, он оказал давление на представителей "сливочных" ради этого.

"Я надеюсь, что он выступить. В любом случае, я оказал максимальное давление на его так называемый будущий клуб", - заявил Макрон.

Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2017 года. Ранее он защищал цвета "Монако", воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский "Реал" летом по окончании соглашения с французским клубом. Нынешний контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2024 года.

Названа предложенная Мбаппе за отказ от контракта с ПСЖ сумма

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.