Отец Черышева допустил возвращение футболиста в Россию

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев не исключил, что его сын полузащитник «Венеции» Денис Черышев может продолжить карьеру в одном из российских клубов.

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Ранее в агентстве Eleven Talent Group сообщили «Матч ТВ», что Черышев‑младший с большой долей вероятности продолжит карьеру в другой команде.

— Сейчас заканчивается лига, а дальше посмотрим. Допускаю ли я приезд Дениса в Россию? Всё может быть, почему нет, — цитирует Черышева‑старшего «РБ Спорт».

Денис Черышев выступает за «Венецию» с 2022 года. Контракт 33‑летнего россиянина с клубом Серии В рассчитан до лета 2024 года с возможностью продления на один год.

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Источник:РБ Спорт