Дзюба пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом»

Нападающий Артём Дзюба не полетел с «Локомотивом» на матч 28-го тура РПЛ с «Оренбургом», который пройдёт 12 мая. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Форвард «Локомотива» заболел.

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Ранее «Чемпионат» сообщил, что Артём Дзюба отказался от пункта автопродления контракта с «Локомотивом». Представитель футболиста Леонид Гольдман заявил, что железнодорожники приняли решение списать футболиста со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона.

Напомним, Артём Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний нападающий провёл 21 матч, забил четыре мяча и оформил три голевые передачи. Также на его счету пять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.