Гол Роналду помог «Аль‑Насру» обыграть «Аль‑Ахдуд» в матче чемпионата Саудовской Аравии

«Аль‑Наср» одержал победу над «Аль‑Ахдудом» в гостевом матче 31‑го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 3:2. У «Аль‑Насра» дубль оформил Марцело Брозович, еще один мяч забил Криштиану Роналду.

«Аль‑Наср» с 77 очками занимает второе место в чемпионате, у лидирующего «Аль‑Хиляля» на девять очков больше. «Аль‑Ахдуд» (28) идет 15‑м.

В следующем матче 17 мая команда Роналду примет «Аль‑Хиляль».