Стало известно, кто точно не возглавит «Спартак»

Столичный "Спартак" не приглашал испанского специалиста Альберто Риеру в клуб на должность главного тренера. Об этм сообщает сетевое издание "Евро-Футбол.Ру".

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По информации источника, 42-летний наставник французского "Бордо" не рассматривался руководством красно-белых в качестве потенциального сменщика Гильермо Абаскаля, который возглавлял "Спартак" с июля 2022 года по апрель 2024-го.

Исполняющим обязанности главного тренера московской команды после того, как был уволен Гильермо Абаскаль, стал босниец Владимир Слишкович.

В минувшем туре РПЛ "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Пари НН" — 0:0. На счету москвичей стало 43 очка, за три тура до конца первенства они идут на пятом месте, на восемь баллов отставая от лидирующего "Зенита" и на семь — от "Краснодара" и "Динамо".

В Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов, где сыграют с "Балтикой". В случае успеха в суперфинале турнира они поборются за трофей с победителем пары "Зенит" — ЦСКА.