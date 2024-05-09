Тренер «Ариса» прокомментировал новый контракт Кокорина

Главный тренер кипрского "Ариса" Алексей Шпилевский в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что ожидает успешной игры от Александра Кокорина, который переподписал контракт с клубом до 2025 года.

© kokorin9/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

"Посмотрим, насколько сотрудничество будет хорошим, эффективным. Только на поле Саша все сможет доказать. Все только в ожидании, чтобы Саша вернулся к своим идеальным кондициям, которые он имел в прошлом году, а в этом, к сожалению, лишь на протяжении нескольких игр", - заявил Шпилевский.

За кипрский клуб 33-летний нападающий выступает на правах аренды, а полноценный контракт игрока принадлежит итальянской "Фиорентине".

В России Кокорин выступал за "Динамо", "Анжи", "Зенит", "Сочи" и "Спартак". В 2021 году нападающий стал игроком итальянской "Фиорентины". Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский "Арис". Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в "Арис" на правах годичной аренды.

В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей, забив 12 мячей.