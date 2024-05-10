"Аталанта" Миранчука попала в финал Лиги Европы

В финале Лиги Европы 2024 года сыграют "Аталанта" из Бергамо и леверкузеский "Байер-04". В ответном полуфинале итальянская команда, встречавшаяся против "Марселя" на домашнем поле, одержала уверенную победу со счетом 3:0.

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Счет на 30-й минуте игры открыл Адемола Лукман, спустя 22 минуты преимущество бергамасков увеличил Маттео Руджери, а Эль Билала Туре на пятой компенсированной минуте установил окончательный счет.

"Байер" на своем поле во втором полуфинале встречался с "Ромой". Игра завершилась вничью - 2:2, таким образом общий счет противостояния составил 4:2 в пользу подопечных Хаби Алонсо. Финал Лиги Европы пройдет в Дублина на арене "Авива Стэдиум" 22 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Действующий победителем турнира является андалусийская "Севилья".