Названо условие, при котором вратарь Лунин покинет «Реал»

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин сменит команду, если не выйдет на поле в финале Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии", передает Defensa Central.

Также на место в основном составе на финальный матч претендует бельгиец Тибо Куртуа. Он может выйти на поле, если полностью восстановится от травмы.

"Реал" вышел в решающий матч турнира, одолев мюнхенскую "Баварию". Игра состоялась в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Итоговый счет поединка — 2:1 в пользу "Реала", который вышел в финал по сумме двух матчей. Первый поединок завершился со счетом 2:2.

По ходу матча произошел спорный инцидент. Защитник "Баварии" Маттейс де Лигт стал автором гола после скидки игрока "Реала", однако линейный рефери не стал засчитывать мяч, посчитав, что пас отдал игрок "Баварии", находившийся в офсайде. Это произошло уже в конце второго тайма при счете 2:1 в пользу испанской команды. После матча сам де Лигт рассказал, что арбитр признал свою ошибку в отмененном голе.

В финальном поединке мадридская команда сразится с дортмундской "Боруссией". Игра состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.