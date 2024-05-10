В «Рубине» рассказали о реакции команды на шутку футболиста о денежной премии

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал о реакции команды на шутку хавбека казанцев Руслана Безрукова, потребовавшего денежную премию у «Краснодара». Его слова приводят «Известия».

«Подбадривала ли его команда? В команде мы ему закинули денег. Чтобы больше не просил», — отметил Иванов, добавив, что случившееся Безруков переживал в течение первых двух дней.

Ажиотаж вокруг слов одноклубника Иванов назвал абсурдом.

«Кто-то среагировал так, что посчитал, будто это кого-то оскорбило. Наверное, отсюда такая реакция», — подчеркнул спортсмен.

24 апреля Безруков в шутку потребовал у «Краснодара» премию за победу над «Зенитом» в матче РПЛ. Глава РФС Александр Дюков счел высказывание недопустимым, а комитет по этике пообещал рассмотреть слова полузащитника.