«ПСЖ» ведет переговоры с Кварацхелией

Французский «ПСЖ» провел переговоры с окружением грузинского футболиста итальянского «Наполи» Хвичей Кварацхелией, а сам игрок позитивно настроен относительно перехода в новый клуб, передает RMC Sport.

Пока между футболистом и «ПСЖ» не было достигнуто никаких предварительных соглашений.

Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом. В составе неаполитанцев Кварацхелия стал чемпионом Италии сезона-2022/23

26 марта Грузия в финальном отборочном матче чемпионата Европы Путь С обыграла Грецию. Основное и дополнительное время закончилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были грузины.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Наполи» занимает восьмое место, набрав 51 очко. На первом месте располагается миланский «Интер», имея в активе 89 очков. На втором месте идет «Милан», набрав 71 балл. Замыкает тройку сильнейших туринский «Ювентус» (66 очков).

Ранее Кварацхелия рассказал, что он скучает по Грузии.