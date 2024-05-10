УЕФА пригласил почетного президента РФС Колоскова на матчи Евро

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сообщил «Матч ТВ», что получил приглашение от УЕФА посетить матчи чемпионата Европы в Германии, однако отказался из‑за сложной логистики. Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. Немцы на групповой стадии турнира сыграют с командами Швейцарии, Шотландии и Венгрии.

— Я получил приглашение от УЕФА на открытие Евро‑2024, финал и матчи раунда плей‑офф. Но я отказался из‑за логистики. Нужно добираться через Турцию, две бессонные ночи, потом добираться в одну гостиницу, после матча в другой город в другую гостиницу. Если бы был прямой рейс — я бы полетел. А в моем возрасте уже не положено, сейчас моя участь — телевизионная.

То же самое касается и финала Лиги чемпионов, и конгресса ФИФА в Бангкоке, — сказал Колосков «Матч ТВ».