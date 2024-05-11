«Жирона» в гостях сыграла вничью с «Алавесом» в матче 35‑го тура испанской Примеры.
Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе «Жироны» забили Эрик Гарсия (4) и Янхель Эррера (44), у хозяев дубль оформил Хон Гуриди (12; 90+9).
«Жирона» набрала 75 очков и занимает второе место в турнирной таблицы, «Алавес» идет 11‑м (42).
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 2023-24. ТУР 35
«Алавес» (Витория) — «Жирона» (Жирона) — 2:2 (1:2)
Голы: Гуриди, 12, 90. — Гарсия, 4. Эррера, 44.
«Жирона» упустила победу над «Алавесом» в чемпионате Испании
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