Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм назвал лучшего футболиста в истории.

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«Лучший футболист в истории? У каждого своё мнение. За годы в футбол играли многие великие игроки, но, по моему мнению, Месси – идеальный футболист», — приводит слова Бекхэма Goal.

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» минувшим летом. За этот период он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 11 результативными передачами. На данный момент «Интер Майами» с 24 очками за 12 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС.

По состоянию на сегодняшний день «Интер Майами» с 24 очками за 12 матчей занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.