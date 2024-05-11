Экс-игрок «Спартака»: в нашем футболе много проходимцев

Бывший защитник московского "Спартака" Эдуард Мор ответил на вопрос о тренерах-иностранцах в российском футболе, заявив, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) много проходимцев, передает "Чемпионат".

"Есть иностранные тренеры, которые тоже вкладываются. Но зачастую просто зарабатывают деньги. В Испании, Италии и других странах не судят о тренере по тому, как он у нас поработал. Поэтому у нас очень много проходимцев", - сказал Мор.

Также Мор отметил, что отечественные тренеры больше дорожат тем, как они здесь поработали.

В турнирной таблице РПЛ лидирует "Зенит", набрав 51 очко.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.