Иностранный тренер пожаловался на заоблачные цены в Москве

Экс-тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо заявил, что в Москве заоблачные цены, передает Sport24.

"Москва очень дорогая по сравнению с другими городами РФ. Мадрид также очень дорогой, если сравнивать с остальной Испанией. В этих столицах всегда были заоблачные цены по сравнению с другими городами", - сказал Рианчо.

В 2018 году Рианчо перешел на работу в московский "Спартак", где стал ассистентом Массимо Карреры. 22 октября 2018 года, после увольнения Карреры со своего поста, Рианчо был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера. Всего у руля команды он провел шесть матчей. В ноябре этого же года он покинул "Спартак" после назначения Олега Кононова на эту должность.

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В минувшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Пари НН" — 0:0. На счету москвичей стало 43 очка, за три тура до конца первенства они идут на пятом месте, на восемь баллов отставая от лидирующего "Зенита" и на семь — от "Краснодара" и "Динамо".