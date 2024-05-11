В РФС назвали количество оформленных карт болельщика

Это более двух миллионов штук, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

«Сейчас система позволяет беспрепятственно попадать на стадионы. Никто не увидел больших проблем с тем, что она возникла. Это очень удобная функция, которая позволяет болельщикам в режиме реального времени управлять своим билетом», — отметил Митрофанов в беседе с РИА Новости.

Закон о введении карты болельщика вступил в силу в июне 2022 года. Система идентификации обеспечивает зрителям комфортный проход на стадионы. Карта необходима для посещения матчей Российской премьер-лиги с сезона 2022/2023.