«Рубин» уверенно победил «Ростов»

В матче 28-го тура чемпионата России казанский «Рубин» в родных стенах уверенно переиграл «Ростов». Команда из столицы Татарстана одержала победу со счётом 3:1 и поднялась на шестое место в турнирной таблице.

© ФК "Рубин"

Забитыми голами в составе «Рубина» отметились Мацей Рыбус, Александр Матнынович и Богдан Йочич. Гол престижа за «Ростов» провел Кирилл Щетитнин.

Также стоит отметить, что футболисты «Ростова» в этой игре получили две красные карточки и не реализовали пенальти.

Напомним, ранее в рамках 28 тура РПЛ грозненский «Ахмат» победил самарские «Крылья Советов».