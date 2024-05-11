Мусаев сравнил работу в "Краснодаре" с мясорубкой

Мурад Мусаев назвал свое возвращение на пост главного тренера футбольного клуба "Краснодар" мясорубкой. Об этом он заявил журналистам.

Специалист работал в системе "Краснодара" с 2005 по 2021 год. С июня 2020 года по апрель 2021-го был главным тренером команды. Снова возглавил ее в марте 2024 года.

"Я не жалею, я не мог отказаться. Понимал, что иду в мясорубку, что пресса и некоторые болельщики клуба будут за прежнего тренера, что любой человек в этой ситуации столкнется с негативом при первой же неудаче. Я понимал, что "Краснодар" играл в другой футбол - организованно в обороне, с пятью защитниками, даже с такими командами, как "Факел", "Рубин". У меня не было времени все перестроить", - сказал Мусаев.

"Краснодар" в субботу в гостях уступил московскому "Спартаку" (0:1) в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Краснодар" отстает на одно очко от лидера чемпионата "Зенита" и занимает второе место, опережая "Динамо" по дополнительным показателям. "Зенит" и "Динамо" еще не провели свои матчи в туре.