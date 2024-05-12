«Сочи» разгромил «Пари НН» со счётом 6:1 в 28-м туре РПЛ

12 мая состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Сочи» и «Пари Нижний Новгород». Игра проводилась на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк из Калуги. Матч начался в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

В составе сочинцев голами отметились Кирилл Кравцов, Сауль Гуарирапа, Марсело Алвес, Алексей Сутормин (дубль) и Никита Бурмистров. Гости ответили лишь точным ударом Зе Турбо.

После 28 туров чемпионата России «Сочи» набрал 23 очков и занимает последнее, 16-е место. «Пари НН» после аналогичного количества матчей в Российской Премьер-Лиге заработал 29 очков и располагается на 11-й строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Пари НН» победил «Сочи» со счётом 1:0.