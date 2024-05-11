Футболисты ЦСКА обыграли "Зенит"

Московский футбольный клуб ЦСКА в гостях со счетом 1:0 обыграл петербургский "Зенит" в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене".

В составе победителей гол забил Федор Чалов (58-я минута, с пенальти).

Перед началом матча присутствующие на стадионе почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Армейцы одержали первую победу в РПЛ с 7 апреля, тогда команда со счетом 4:1 дома обыграла воронежский "Факел". После этого ЦСКА потерпел в чемпионате два поражения и трижды сыграл вничью. "Зенит" не может одержать победу в разных турнирах на протяжении пяти игр: сине-бело-голубые потерпели три поражения и дважды сыграли вничью.

ЦСКА благодаря победе поднялся на шестое место, набрав 42 очка. "Зенит" упустил возможность упрочить лидерство в турнирной таблице: за два тура до конца чемпионата петербуржцы занимают первое место с 51 очком. Второе место занимает "Краснодар", третье - московское "Динамо" (по 50 очков). "Динамо" проведет матч 28-го тура позднее 11 мая на выезде с калининградской "Балтикой".

ЦСКА в следующем туре в гостях сыграет с "Пари Нижний Новгород" 20 мая, "Зенит" днем ранее проведет гостевой матч с грозненским "Ахматом".