Миллер придумал наказание игрокам «Зенита»

Футболисты «Зенита» будут лишены всех премий, если не выиграют Кубок России
Председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил игрокам «Зенита», что они будут лишены всех премий, если не выиграют Кубок России. Об этом сообщил петербургский журналист Кирилл Легков в своем Телеграм-канале.
«Общение Алексея Миллера с игроками в какой-то форме было. И сказано было примерно то, что если не выиграете кубок, будете лишены «всех бонусов». А бонусы там приличные. До 300 тыс по итогам сезона. В зависимости от вклада каждого в общие достижения. Ну и за отдельные матчи тоже», – написал Легков.
В ответном матче финала пути РПЛ Кубка России «Зенит» примет ЦСКА. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 мая и начнется в 20:45 по московскому времени. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.
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В суперфинале Кубка России победитель противостояния «Зенит» – ЦСКА сыграет с победителем матча «Балтика» – «Спартак». Игра пройдет в «Лужниках» 2 июня.