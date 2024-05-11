Глава «Газпрома» пошел в раздевалку «Зенита» после поражения от ЦСКА

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер встретился с футбольной командой «Зенит» после поражения клуба в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА. Видео доступно в Ивана Карпова.

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На видео запечатлено, как Миллер направляется в раздевалку сине-бело-голубых.

Ранее 11 мая «Зенит» проиграл ЦСКА в матче РПЛ. Встреча прошла в Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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Таким образом, после 28 матчей «Зенит» промежуточно лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. На втором месте располагается московское «Динамо» с 50 очками, которое проводит матч 28-го тура в момент написания новости. ЦСКА занимает шестое место, имея в активе 42 очка.