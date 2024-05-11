«Динамо» вырвало победу над «Балтикой» в гостевом матче

11 мая состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались калининградская «Балтика» и московское «Динамо». Игра проводилась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска. Матч начался в 21:30 мск. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На третьей минуте матча гости вышли вперёд. В их составе голом отметился Константин Тюкавин. На 32-й минуте Анхело Энрикес восстановил равновесие на табло, а на 68-й минуте Кирилл Капленко вывел хозяев вперёд. На 90+2-й минуте Роберто Фернандес сравнял счёт, а спустя шесть минут Муми Нгамалё принёс гостям победу.

После 28 туров чемпионата России «Балтика» набрала 27 очков и занимает 15-е место. «Динамо» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработало 53 очко и располагается на первой строчке в таблице.