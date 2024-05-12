Стало известно, при каком условии «Динамо» выиграет РПЛ

Столичному «Динамо» после победы над калининградской «Балтикой» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) осталось набрать четыре очка для того, чтобы оформить чемпионский титул.

Благодаря этой победе «Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

За счет преимущества в личных встречах над «Зенитом», при равенстве очков с сине-бело-голубыми подопечные Марцела Лички будут располагаться на более высокой позиции.

Матч, состоявшийся 11 мая на стадионе «Ростех Арена» и завершился со счетом 3:2 в пользу бело-голубых. «Динамо» открыло счет в матче на 3-й минуте, отличился Константин Тюкавин. На 32-й минуте «Балтика» сравняла счет, отличился Анхело Энрикес. На 68-й Кирилл Капленко вывел калининградскую команду вперед. На 90+3 минуте Роберто Фернандес сравнял счет. Победный гол на 90+8 минуте оформил Муми Нгамалё.