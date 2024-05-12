Победные голы «Динамо» объяснили колдовством вуду

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин в интервью «Матч ТВ» заявил, что команда сумела одержать победу в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики» за счет необъяснимых вещей.

«Оценивать игру как-то не хочется. Мы делаем что-то такое, что нравится вот там наверху, и нам за это воздается. Как Нгамале это делает вторую игру подряд? Мы сейчас проверяем его родословную. Нашли прабабку вуду или какие-то другие африканские верования, которые я не могу выговорить», — заявил Гафин.

Матч, состоявшийся 11 мая на стадионе «Ростех Арена», завершился со счетом 3:2 в пользу бело-голубых. «Динамо» открыло счет в матче на 3-й минуте, отличился Константин Тюкавин. На 32-й минуте «Балтика» сравняла счет, отличился Анхело Энрикес. На 68-й Кирилл Капленко вывел калининградскую команду вперед. На 90+3 минуте Роберто Фернандес сравнял счет. Победный гол на 90+8 минуте оформил Муми Нгамалё.

«Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.