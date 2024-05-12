«Локомотив» обыграл «Оренбург» и поднялся на четвёртое место в таблице РПЛ

Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играли «Оренбург» и московский «Локомотив». Встречу принимал стадион «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра раздался в 14:00 по московскому времени. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу гостей.

На восьмой минуте счёт в матче открыл 18-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Передачу ему отдал Максим Глушенков. Это дебютный гол юного футболиста за «Локомотив». Первая половина матча завершилась с минимальным перевесом железнодорожников со счётом 1:0. На 62-й минуте защитник железнодорожников Александр Сильянов забил второй мяч своей команды после подачи с углового от Максима Глушенкова, записавшего на свой счёт ещё одну голевую передачу. На 82-й минуте после второй жёлтой карточки был удалён полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин. Таким образом, «Локомотив» одержал вторую победу в чемпионате подряд.

До этого в нынешнем сезоне чемпионата команды встречались в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоялся в сентябре прошлого года. В том матче «Оренбург» одержал выездную победу над «Локомотивом» благодаря забитым мячам Ивана Башича и Дмитрия Воробьёва.

После 28-ми матчей Российской Премьер-Лиги «Оренбург» продолжает находиться на 13-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 29 очков. Благодаря этой победе «Локомотив» поднялся на четвёртую строчку, набрав 47 очков.