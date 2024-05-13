Хлусевич раскрыл секрет успеха Слишковича в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич в эфире «Матч ТВ» объяснил, почему «красно‑белые» не проигрывают при тренере Владимире Слишковиче.

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В субботу «Спартак» обыграл «Краснодар» в домашнем матче 28‑го тура МИР РПЛ со счетом 1:0. Слишкович исполняет обязанности главного тренера команды после увольнения испанца Гильермо Абаскаля. При боснийце «красно‑белые» не проигрывают в РПЛ на протяжении пяти встреч.

— Те, кто разбираются в футболе, понимают, что мы немного упростили игру. Стали играть в более простой футбол, стало получаться, — сказал Хлусевич в эфире программы «Специальный репортаж» на канале «Матч ТВ».

За два тура до конца «Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ с 46 очками.