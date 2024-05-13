В «Динамо» оценили вероятность участия Овечкина в футбольном матче

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил вероятность участия хоккеиста «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в футбольном матче. Его слова приводит «Матч ТВ».

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Пивоваров заявил, что Овечкин летом может принять участие в Братском Кубке.

«Он один из первых кандидатов на участие, если мы такой сценарий допустим», — поделился Пивоваров, добавив, что предыдущее выступление хоккеиста за бело-голубых было фантастическим событием.

Предсезонный Братский Кубок пройдет в Москве с 3 по 7 июля. В нем сыграют четыре команды: московские «Динамо» и ЦСКА, а также сербские «Партизан» и ОФК «Белград».

Овечкин дебютировал за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала» (5:0) в июне 2022 года. Он вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и открыл счет на 11-й минуте встречи. После этого воспитанник московского хоккейного «Динамо» был заменен.