«Факел» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

«Факел» сыграл вничью с «Уралом» в матче 28‑го тура МИР РПЛ. Встреча, которая прошла в воскресенье в Воронеже, завершилась со счетом 0:0.

© ФК «Урал»

В первом тайме нападающий «Факела» Евгений Марков отправил мяч в ворота «Урала», но гол был отменен из‑за офсайда у форварда команды из Воронежа. «Факел» завершил вничью третий матч подряд, набрал 29 очков и занимает 13‑е место в турнирной таблице. «Урал» также набрал 29 очков и поднялся на 12‑ю строчку.

В следующем туре «Факел» 18 мая на выезде сыграет с «Локомотивом», а «Урал» 19 мая примет «Оренбург».

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