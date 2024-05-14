«Краснодар» назвали загнанным или перепуганным

Экс-полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметив, что «быки» выглядят перепуганными, передает «Евро-Футбол.Ру».

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«У «Динамо» такой фарт, что оно в концовке забивает два гола чисто на везении. «Краснодар» как будто загнанный или перепуганный. Не знаю, почему очень важный матч просто отдали «Спартаку», — сказал Шипицин.

Также Шипицин отметил, что петербургский «Зенит» раньше времени почувствовал себя чемпионом.

По итогам матчей 28-го тура в Российской премьер-лиге «Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

В следующем матче чемпионата России «Краснодар» сыграет на выезде с «Сочи». Встреча состоится 18 мая. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.