Букмекеры оценили шансы Захаряна забить «Барселоне»

13 мая в Барселоне на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» состоится матч 35-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 22:00 мск.

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Явными фаворитами матча считаются футболисты «Барселоны»: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.82. Успех бело-голубых оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол в исполнении «Реала Сосьедад» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Заключить пари на гол российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна предлагается за 10.0. Это около 10% вероятности.

В 25 матчах испанской Примеры Захарян забил один мяч и отдал две голевые передачи.