"Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии по футболу

Лондонский "Арсенал" со счетом 1:0 на выезде обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд".

Мяч на 20-й минуте забил Леандро Троссард.

"Арсенал" после 37 матчей набрал 86 очков и вышел на 1-е место в турнирной таблице. Лондонская команда на одно очко опережает "Манчестер Сити", который провел на игру меньше. 14 мая "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Тоттенхэмом".

В заключительном туре "Арсенал" примет "Эвертон", "Манчестер Сити" дома сыграет с "Вест Хэмом". Встречи пройдут 19 мая.

"Манчестер Юнайтед" после 36 матчей набрал 54 очка и занимает 8-е место. 15 мая манкунианцы примут "Ньюкасл".