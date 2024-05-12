«Сочи» разгромил «Пари НН» в 28-м туре РПЛ

«Сочи» на своем поле крупно победил «Пари НН» в матче 28-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 6:1.

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Три факта

1. Последний раз «Пари НН» побеждал 9 марта в РПЛ. Тогда нижегородцы одолели «Рубин» со счетом 1:0. Нынешняя серия без побед составляет восемь матчей, семь из которых завершились поражением. Команда идет на 11-м месте в национальном первенстве.

2. Арендованный у «Зенита» полузащитник «Сочи» Алексей Сутормин сделал дубль, отличившийся на 74-й и 83-й минутах матчах. Голы стали первыми для 30-летнего игрока в нынешнем сезоне РПЛ. Два ассиста в матче на счету марокканского защитника южан Яхья Аттийят-алла, которые стали для футболиста дебютными в чемпионате России.

3. «Сочи» сохраняет шансы спастись от вылета. Теоретически команда Роберта Морено может избежать переходных матчей из-за невероятной плотности в таблице. Сразу шесть команд РПЛ борются за выживание до последних туров. Сейчас «Сочи» идет на последнем месте (23 очка).

РПЛ. 28-й тур

«Сочи» – «Пари НН» – 6:1

Голы: Кравцов, 8 (1:0); Гуарирапа, 32 (2:0); Алвес, 66 (3:0); Сутормин, 74, с пенальти (4:0); Сутормин, 83 (5:0); Бурмистров, 87 (6:0); Зе Турбо, 88 (6:1).