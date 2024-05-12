«Аталанта» обыграла «Рому» в ключевом матче за место в ЛЧ

В Бергамо, на стадионе «Джевисс», завершился матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором местная «Аталанта» одержала победу над «Ромой» (2:1).

Победу бергамаскам принёс дубль бельгийского полузащитника Шарля Де Кетеларе, причём оба своих мяча хавбек забил с разницей в две минуты — на 18-й и 20-й минутах встречи.

Единственный гол гостей на счету Лоренцо Пеллегрини с 11-метровой отметки.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал матч в запасе и появился на поле лишь на 88-й минуте, заменив Эдерсона. Однако отметиться результативными действиями россиянину не удалось.

Таким образом, «Аталанта» набрала 63 очка и закрепилась на пятом месте в турнирной таблице — последнем из дающих право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Рома» осталась с 60 очками и занимает шестую строчку.