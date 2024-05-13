Мамаев ответил на вопрос, где ему комфортнее – в Москве или в Дубае

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался о том, где ему комфортнее жить после окончания футбольной карьеры.

– Где комфортнее – в Дубае или Москве? – Однозначно в Москве. Это мой город, я там прожил всю сознательную жизнь за исключением периода, когда по контракту переезжал в Ростов и Краснодар. И по климату, и по менталитету точно Москва. У меня не получается часто летать – здесь много работы: нельзя просто взять и оставить академию на долгое время.

Павел Мамаев считает, что стал мудрее

Павел Мамаев объявил о завершении карьеры 25 февраля 2023 года. Последней командой в карьере Мамаева стали подмосковные «Химки». Также полузащитник защищал цвета ЦСКА, «Краснодара», «Торпедо» и «Ростова». За сборную России Мамаев провёл 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года. В составе национальной команды футболист не отметился результативными действиями.