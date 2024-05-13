"Монако" Головина впервые с 2018 года сыграет в Лиге чемпионов

"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, досрочно завоевал серебряные медали чемпионата Франции.

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Произошло это благодаря выездной победе над "Монпелье" (2:0) в матче 33-го тура национального первенства. Монегаски гарантировали себе второе место и участие в основном раунде Лиги чемпионов. В последний раз "красно-белые" выступали в главном еврокубковом турнире в 2018 году, когда Головин только перешел в клуб.

Сам Александр пропустил последние встречи своей команды из-за травмы лодыжки. При этом завершающийся сезон стал одним из лучших для россиянина со времени переезда в Европу. В 25 матчах "Лиги 1" он забил шесть мячей и отдал столько же голевых передач. Головин неоднократно попадал в символические сборные чемпионата Франции по ходу сезона, а также признавался болельщиками "Монако" лучшим игроком месяца.

За тур до финиша "Лиги 1" монегаски идут на второй строчке, набрав 64 очка. Чемпионство же досрочно завоевал "ПСЖ" (70 баллов). К слову, Головин впервые в карьере взял серебряные медали французского первенства.