Павел Мамаев: я всегда был с богом

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался по поводу веры и религии. По словам футболиста, он всегда был с богом.

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– Как вы пришли к богу?

– Я всегда был с ним – когда-то дальше, когда-то ближе. Так как-то сложилось, и слава богу.

– Что для вас вера?

– Это я, наверное. Всё, что связано с истиной в жизни. Как догмат, наверное. Вера – это всё, краеугольный камень. Я её никогда никому не навязывал, стараюсь её особо не обсуждать, но это истина. Только так и никак иначе.

– Как она помогает вам в жизни?

– Всё – вокруг веры. Без этого не может быть меня. Вера меняет отношение к ситуациям, людям. Можно прочитать Евангелие десять, сто, тысячу раз, и ты каждый раз будешь открывать для себя что-то новое, начнёшь смотреть на многие вещи правильнее, – сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.