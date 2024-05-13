«Локомотив» отказался от переговоров с Дзюбой

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что клуб не будет вести переговоры о продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

«Артем Дзюба — большой мастер, он помог «Локомотиву». На матче с «Оренбургом» его не было в заявке из-за температуры. Что здесь сделаешь? Это жизнь. Мы договорились, что ни с одним игроком не будем вести переговоров до конца чемпионата», — заявил Нагорных.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта с красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи.«Локомотив» в Российской премьер-лиге (РПЛ) занимает четвертое место, набрав 47 очков.