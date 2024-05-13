Мамаев назвал имя желаемого чемпиона РПЛ

Бывший полузащитник «Ростова» и сборной России Павел Мамаев в интервью «Чемпионату» заявил, что хотел бы видеть «Краснодар» чемпионом России 2024 года. Газета.Ru

«Хотел бы, чтобы чемпионом стал «Краснодар». Я в этой команде 5,5 лет провел, хотел бы, чтобы Сергей Николаевич Галицкий стал чемпионом. Это тот человек, который этого заслуживает. Глядя на то, что он делает, думаю, что любой согласится, что Галицкий заслужил чемпионство», — заявил Мамаев. Sports.ru

За два тура до конца чемпионата России «Динамо» находится на первом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Зенит» занимает второе место, записав в свой актив 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Краснодар» (50). Чемпионат.com