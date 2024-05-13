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Объявлены судейские назначения на матчи Кубка России

Стали известны судьи, инспекторы и делегаты на второй матч финала Пути РПЛ и финал Пути регионов Фонбет Кубка России. О назначениях сообщает официальный сайт РФС.

Объявлены судейские назначения на матчи Кубка России
© Чемпионат.com

Путь РПЛ

Финал. 2-й матч

15 мая (среда)

«Зенит»ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Сергей Карасёв; инспектор – Александр Гончар.

Путь регионов

Финал

14 мая (вторник)

«Балтика» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Артём Любимов; инспектор – Сергей Зуев.

Напомним, действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем Суперфинале армейцы обыграли «Краснодар».

Футбол
Павел Кукуян
Павел Шадыханов
Максим Гаврилин
Владислав Безбородов
Артем Чистяков
Сергей Карасев
Алексей Сухой
Александр Гончар
Алексей Ширяев
Сергей Зуев
Кирилл Левников
Артем Любимов
Фонбет
ЦСКА
РФС
Зенит
Спартак