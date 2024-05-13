«Динамо» Бухарест подозревает, что в клуб приехал не Эдгар Иэ, а его брат-близнец

«Динамо» Бухарест подозревает, что в клуб приехал не тот игрок, которого подписали.

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Как сообщает журналист Даниэль Шендре, в «Динамо» считают, что вместо Эдгара Иэ в клуб приехал его брат Эделину. Трансфер был осуществлен зимой, игрок зарабатывает 18 тысяч евро в месяц.

Защитник Эдгар Иэ находился в системе «Барселоны», а затем выступал за такие клубы, как «Лилль», «Нант», «Трабзонспор» и «Фейеноорд». Он также представлял молодежные сборные Португалии, но на взрослом уровне провел 2 матча за национальную команду Гвинеи-Бисау. Его брат-близнец Эделину Иэ провел большую часть карьеры в низших лигах Португалии и Польши.

По информации Fanatik, в румынском клубе уже давно заподозрили, что к команде присоединился не тот игрок: он отказывается показывать документы и не говорит по-английски, хотя в «Динамо» были уверены, что Эдгар владеет этим языком. Находящийся в расположении клуба футболист общается только на португальском.

Отмечается, что два месяца назад Иэ хотел получить машину от спонсора клуба. «Динамо» несколько недель пытается расторгнуть контракт с игроком, но тот не соглашается.

Отмечается, что клуб из столицы Румынии хочет сделать ДНК-тест, чтобы установить личность футболиста. Кроме того, «Динамо» может грозить присуждение технических поражений в 5 матчах с участием Иэ, если подтвердится, что играл не тот игрок, что был заявлен. В них «красные псы» набрали 8 очков.