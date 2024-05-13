Силкин: последние потери очков «Зенита» не случайны

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о проблемах санкт-петербургского «Зенита».

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«У каждого претендента на золотые медали были свои прибамбасы по ходу сезона. «Зенит» неважно начал чемпионат, растерял много очков, потом набрал форму, которую затем снова растерял. Сейчас петербуржцы однозначно не в форме, поэтому последние потери очков сине-бело-голубых не случайны», — приводит слова Силкина Legalbet.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московское «Динамо». Команда Марцела Лички опережает идущий следом «Зенит» на два очка. Командам осталось провести по две игры в рамках Российской Премьер-Лиги. Так, бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов» и «Краснодаром», «Зенит» ждут матчи с «Ахматом» и «Ростовом». Занимающий третье место «Краснодар» проведёт встречи с «Сочи» и «Динамо».