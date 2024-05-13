Глава РПЛ высказался о шутке Безрукова про «денежки»

Президент РПЛ высказался о ситуации с Русланом Безруковым.

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После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.